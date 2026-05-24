Карседо поблагодарил болельщиков «Спартака» за победу в Суперфинале Кубка России

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо поблагодарил болельщиков красно-белых за победу в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве.

«В сложные моменты поддержка стадиона нам очень помогала — футболисты чувствовали это. Не говоря уже о серии пенальти, когда мы словно оказались на «Лукойл Арене». Большое спасибо нашим болельщикам», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).