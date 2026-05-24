Тренер «Спартака» Карседо высказался о повреждении Джику
Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о повреждении защитника Александера Джику, который был заменён на 44-й минуте Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.).
1 : 1
4 : 3
1:0 Солари – 36' 1:1 Аугусто – 57'
«У Джику несерьёзная травма, но он попросил замену. Надеюсь, он скоро восстановится. Барко большая благодарность. Он проявил упорность и настойчивость. Очень хотел сыграть в финале, в итоге сыграл на уколах», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
В составе «Спартака» отличился нападающий Пабло Солари, за «Краснодар» ответный мяч забил полузащитник Дуглас Аугусто.
