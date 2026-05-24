Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о судействе в Суперфинале Кубка России «Спартак» — «Краснодар»

Арбитр Федотов высказался о судействе в Суперфинале Кубка России «Спартак» — «Краснодар»
Комментарии

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» победил «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Стратегия Танашева была понятна изначально. Стиль работы очень схож с Чистяковым. Просматривалось, что арбитр будет терпеть — он это умеет — и при этом держать под контролем игроков обеих команд, не спешить показывать жёлтые карточки. Были моменты в первом тайме, где можно было для управления показать, но Танашев перетерпел. И назревали локальные стычки, но арбитр выдержал линию и потом стал показывать очевидные карточки, которые уже нельзя было не показать. Футболисты это приняли, им эта манера судейства понравилась, это было заметно. Плюс это финал, и они понимали, что важна победа. А добывать её непонятными разбирательствами они отказались, это было видно во втором тайме. Уходили от конфликтов, обнимались, похлопывали друг друга. Но это же относится и к решениям арбитра, которые были понятны.

Очевидных пропусков фолов не было. В штрафной ничего не происходило, только обоюдные захваты руками, но это нормально. Так что по работе Танашева — очень хорошо. Если бы ещё второй ассистент зафиксировал выход Помазуна при пенальти Сперцяна в серии, а не только VAR проверял, было бы очень-очень хорошо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

Материалы по теме
«После этого финала судейству в России можно ставить твёрдую четвёрку». Итоги от Федотова
Эксклюзив
«После этого финала судейству в России можно ставить твёрдую четвёрку». Итоги от Федотова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android