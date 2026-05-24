Арбитр Федотов высказался о судействе в Суперфинале Кубка России «Спартак» — «Краснодар»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» победил «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

«Стратегия Танашева была понятна изначально. Стиль работы очень схож с Чистяковым. Просматривалось, что арбитр будет терпеть — он это умеет — и при этом держать под контролем игроков обеих команд, не спешить показывать жёлтые карточки. Были моменты в первом тайме, где можно было для управления показать, но Танашев перетерпел. И назревали локальные стычки, но арбитр выдержал линию и потом стал показывать очевидные карточки, которые уже нельзя было не показать. Футболисты это приняли, им эта манера судейства понравилась, это было заметно. Плюс это финал, и они понимали, что важна победа. А добывать её непонятными разбирательствами они отказались, это было видно во втором тайме. Уходили от конфликтов, обнимались, похлопывали друг друга. Но это же относится и к решениям арбитра, которые были понятны.

Очевидных пропусков фолов не было. В штрафной ничего не происходило, только обоюдные захваты руками, но это нормально. Так что по работе Танашева — очень хорошо. Если бы ещё второй ассистент зафиксировал выход Помазуна при пенальти Сперцяна в серии, а не только VAR проверял, было бы очень-очень хорошо», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).