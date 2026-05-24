Арбитр Федотов оценил судейство в сезоне РПЛ и Кубка России

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в сезоне Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России. В Суперфинале турнира московский «Спартак» победил «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев.

«Очень хорошее, великолепное окончание сезона. Да, были недочёты во второй части сезона. Перед финалом я говорил, что судейство в сезоне можно оценить на 3,5. Но теперь можно поставить твёрдую четвёрку — Танашев вытащил всё. И ответные стыковые матчи также прошли без скандалов», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).