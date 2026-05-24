Бруну Фернандеш — лидер АПЛ по числу голевых передач по итогам сезона-2025/2026

Окончен розыгрыш английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. По его итогам полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал лучшим ассистентом турнира. Португалец записал на свой счёт 21 голевую передачу в 35 матчах.

На второй строчке рейтинга расположился Райан Шерки из «Манчестер Сити», отдавший 12 результативных передач в 33 встречах. Топ-3 замкнул футболист «Вест Хэм Юнайтед» Джаррод Боуэн, у которого 11 голевых передач в 38 играх.

По итогам сезона чемпионом Англии стал лондонский «Арсенал», набравший 85 очков, на второй строчке расположился «Манчестер Сити» (78), третье место занял «Манчестер Юнайтед» (71), топ-4 замкнула «Астон Вилла» (65).