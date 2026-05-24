«Мы добили кубок». «Спартак» опубликовал пост с полностью разбитым трофеем

Московский «Спартак» в своём телеграм-канале опубликовал пост с полностью разбитым трофеем, полученным после победы в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

Пресс-служба красно-белых опубликовала фото трофея с подписью: «Друзья, ужасные новости. Мы добили кубок».

Ранее вингер «Спартака» Пабло Солари, позируя на камеру с трофеем, поднял его над головой, после чего от кубка отвалилась нижняя часть.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).