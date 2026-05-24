Александр Мостовой: «Спартак» — красавцы, слушайте прогнозы Мостового!

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался после победы красно-белых в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.).

«Футбол не обманешь, как это пытаются сделать многие, которые случайно туда попадают! Угадал счёт — в итоге «Спартак» выиграл Кубок по пенальти. Слушайте прогнозы Мостового — «Спартак» заберёт Кубок снова! Победителей не судят. «Спартак» редко нас радует в последние годы. Это третий трофей за 20 лет. «Спартак» — красавцы! Всех поздравляю с победой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).