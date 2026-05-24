Наиль Умяров: как пить из Кубка? Нормально пьётся

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после победы в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.) ответил на вопрос, получается ли выпивать из Кубка, несмотря на его повреждение. Ранее вингер красно-белых Пабло Солари разбил кубок во время празднования.

«Как пить из Кубка? Да нормально пьётся», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).