Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов: это лучший департамент судейства за долгое время. Он переломил систему

Арбитр Федотов: это лучший департамент судейства за долгое время. Он переломил систему
Комментарии

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о департаменте судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) по итогам прошедшего сезона.

«У Танашева финал в первый же год, но это не риск, как многие говорят. Должны все уже забыть про те времена, когда молодым не доверяли. От этого уходят, и появится ещё больше молодых, ротация будет другой. Возможно, это будет тяжело, болезненно, но рано или поздно то, что показал Танашев, будут делать и другие. Если арбитры постарше не поймут, что надо так же работать, то будут заканчивать с судейством. И молодым надо понимать свои задачи. Вы выходите на поле, у вас всего полтора часа, но вы зарабатываете за это время 200 тысяч рублей. Когда это осознание придёт, когда поймут, что не нужно ни на что отвлекаться, всё будет хорошо. И никто не будет говорить: «Зачем вы доверились молодому?»

Департамент переломил систему, которая выстраивалась годами и была всегда. Поэтому многие и не понимают, что происходит, и говорят, что департамент плохой. Но это не так. Он лучший за долгое время. И не потому, что кто-то ищет ошибки. Работу надо оценивать не только по ним, а ещё и по внутренней работе. Всё это направлено на развитие и улучшение судейства в России», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
Эксклюзив
Арбитр Федотов высказался о судействе в Суперфинале Кубка России «Спартак» — «Краснодар»
Материалы по теме
«После этого финала судейству в России можно ставить твёрдую четвёрку». Итоги от Федотова
Эксклюзив
«После этого финала судейству в России можно ставить твёрдую четвёрку». Итоги от Федотова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android