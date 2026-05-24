Арбитр Федотов: это лучший департамент судейства за долгое время. Он переломил систему

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о департаменте судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) по итогам прошедшего сезона.

«У Танашева финал в первый же год, но это не риск, как многие говорят. Должны все уже забыть про те времена, когда молодым не доверяли. От этого уходят, и появится ещё больше молодых, ротация будет другой. Возможно, это будет тяжело, болезненно, но рано или поздно то, что показал Танашев, будут делать и другие. Если арбитры постарше не поймут, что надо так же работать, то будут заканчивать с судейством. И молодым надо понимать свои задачи. Вы выходите на поле, у вас всего полтора часа, но вы зарабатываете за это время 200 тысяч рублей. Когда это осознание придёт, когда поймут, что не нужно ни на что отвлекаться, всё будет хорошо. И никто не будет говорить: «Зачем вы доверились молодому?»

Департамент переломил систему, которая выстраивалась годами и была всегда. Поэтому многие и не понимают, что происходит, и говорят, что департамент плохой. Но это не так. Он лучший за долгое время. И не потому, что кто-то ищет ошибки. Работу надо оценивать не только по ним, а ещё и по внутренней работе. Всё это направлено на развитие и улучшение судейства в России», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.