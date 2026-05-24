«Спартак» после ухода Романцева выигрывает трофеи только с иностранными тренерами

Московский «Спартак» под руководством испанского тренера Хуана Карлоса Карседо выиграл Фонбет Кубок России сезона-2025/2026, победив в Суперфинале «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.). Таким образом, после ухода из клуба Олега Романцева в июне 2003 года красно-белые брали трофеи только с иностранными специалистами во главе команды.

Ранее красно-белые под руководством итальянца Массимо Карреры становились чемпионами России по итогам сезона-2016/2017, а также брали Суперкубок страны в 2017 году. Вместе с соотечественником Карреры — Паоло Ваноли, московский клуб выиграл национальный Кубок сезона-2021/2022.