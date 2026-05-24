Матч «Ювентуса» и «Торино» отложили на час из-за стычек фанатов

Матч заключительного, 38-го тура, итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся туринские «Торино» и «Ювентус», начнётся в 22:45 мск. Начало встречи отложено на час из-за стычек болельщиков команд. Об этом сообщает Sky Sport Italia. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Торино
Турин
1-й тайм
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Влахович – 24'    

По информации издания, столкновения начались за несколько часов до начала матча, когда группы ультрас клубов устроили стычку возле стадиона. В итоге полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

«Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 68 набранных очков в 37 играх. Отставание от зоны Лиги чемпионов УЕФА за тур до финиша составляет два очка. «Торино» с 44 очками в активе располагается на 12-й строчке.

