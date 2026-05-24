«Они разорвут Европу». Арбитр Федотов назвал будущих звёзд российского судейства

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов выделил работу арбитров Инала Танашева, Андрея Прокопова, Никиты Новикова и Станислава Матвеева по итогам прошедшего сезона.

«Танашев, Прокопов, Новиков, Матвеев — будущие арбитры ФИФА. Они разорвут Европу, у нас в топе будет не один Карасёв, а сразу несколько топ-судей. Ещё и в Первой лиге есть ребята на подходе. Это новый уровень. Арбитры, которые умеют думать, анализировать и работать. А не просто судят матч и едут домой. Департамент показал, что сейчас и в дальнейшем будет именно так. Раньше был закрытый клуб, того же Танашева не пускали из второго дивизиона. А нынешнее руководство вытащило его из болота, увидело, что у него есть задатки. Танашев ещё тогда был на три головы выше других и мог спокойно работать в РПЛ. Но были люди, которые по непонятным причинам его не пускали. А таких Танашевых знаете сколько?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.