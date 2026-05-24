Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Они разорвут Европу». Арбитр Федотов назвал будущих звёзд российского судейства

«Они разорвут Европу». Арбитр Федотов назвал будущих звёзд российского судейства
Комментарии

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов выделил работу арбитров Инала Танашева, Андрея Прокопова, Никиты Новикова и Станислава Матвеева по итогам прошедшего сезона.

«Танашев, Прокопов, Новиков, Матвеев — будущие арбитры ФИФА. Они разорвут Европу, у нас в топе будет не один Карасёв, а сразу несколько топ-судей. Ещё и в Первой лиге есть ребята на подходе. Это новый уровень. Арбитры, которые умеют думать, анализировать и работать. А не просто судят матч и едут домой. Департамент показал, что сейчас и в дальнейшем будет именно так. Раньше был закрытый клуб, того же Танашева не пускали из второго дивизиона. А нынешнее руководство вытащило его из болота, увидело, что у него есть задатки. Танашев ещё тогда был на три головы выше других и мог спокойно работать в РПЛ. Но были люди, которые по непонятным причинам его не пускали. А таких Танашевых знаете сколько?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
Эксклюзив
Арбитр Федотов оценил судейство в сезоне РПЛ и Кубка России
Материалы по теме
«После этого финала судейству в России можно ставить твёрдую четвёрку». Итоги от Федотова
Эксклюзив
«После этого финала судейству в России можно ставить твёрдую четвёрку». Итоги от Федотова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android