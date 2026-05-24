Солари показывал разбитый кубок, Карседо плескался водой, Маркиньос танцевал. Фото

24 мая в Москве на стадионе «Лужники» футболисты «Спартака» выиграли матч Суперфинала Фонбет Кубка России 2026, в котором встречались с «Краснодаром» — 1:1 (пенальти — 4:3). В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев.

«Спартак» в пятый раз и впервые с 2022 года стал обладателем Кубка России.

Ещё на поле, позируя на камеру с трофеем, вингер «Спартака» Пабло Солари поднял его над головой, после чего от кубка отвалилась нижняя часть. После празднования победы в чемпионской раздевалке от кубка остался только металлический каркас.

Лучшие фото празднования победы «Спартака» в Кубке России – в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.