«Депортиво» из Ла-Коруньи вернулся в Ла Лигу

«Депортиво» из Ла-Коруньи вернулся в Ла Лигу и будет выступать в высшем дивизионе чемпионата Испании в следующем сезоне. Это случилось после победы команды в матче 41-го тура испанской Сегунды с «Вальядолидом» (2:0). Игра прошла на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» (Вальядолид, Испания).

Испания — Сегунда . 41-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Вальядолид
Окончен
0 : 2
Депортиво
Ла-Корунья
0:1 Nsongo Tonfack – 11'     0:2 Nsongo Tonfack – 34'    
Удаления: Sanseviero – 86' / нет

В составе победителей дублем отметился нападающий Биль Дорнол Нсонго Тонфак, забивший на 11-й и 34-й минутах.

После 41 матча во втором по рангу дивизионе Испании «Депортиво» набрал 77 очков и занимает второе место в турнирной таблице, опережая «Альмерию» на шесть очков. До конца чемпионата остался один тур. Таким образом, «Депортиво» не опустится ниже второго места и в следующем сезоне будет выступать в Ла Лиге.

