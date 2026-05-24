«Депортиво» из Ла-Коруньи вернулся в Ла Лигу и будет выступать в высшем дивизионе чемпионата Испании в следующем сезоне. Это случилось после победы команды в матче 41-го тура испанской Сегунды с «Вальядолидом» (2:0). Игра прошла на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья» (Вальядолид, Испания).

В составе победителей дублем отметился нападающий Биль Дорнол Нсонго Тонфак, забивший на 11-й и 34-й минутах.

После 41 матча во втором по рангу дивизионе Испании «Депортиво» набрал 77 очков и занимает второе место в турнирной таблице, опережая «Альмерию» на шесть очков. До конца чемпионата остался один тур. Таким образом, «Депортиво» не опустится ниже второго места и в следующем сезоне будет выступать в Ла Лиге.