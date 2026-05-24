Антонио Конте сообщил, что покинет «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте сообщил, что покинет команду ближайшим летом. Специалист возглавляет неаполитанцев с 2024 года.

«Моё время в «Наполи» подходит к концу. Болельщики меня поймут. Я благодарю президента за всё. К сожалению, мне не удалось сплотить команду. Есть люди, которые разрушают эту атмосферу…» — приводит слова Конте журналист Николо Скира в социальной сети Х.

Под руководством Конте «Наполи» становился чемпионом Италии и брал Суперкубок страны. По итогам сезона-2025/2026 команда заняла второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 76 очков. Чемпионом страны стал «Интер» с 87 очками.