«Некрасиво так говорить». Созин – о словах Мусаева про матч со «Спартаком» в «Лужниках»

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился эмоциями после победы «Спартака» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.), а также ответил главному тренеру «быков» Мураду Мусаеву, раскритиковавшему проведение финала турнира в Москве. Игра прошла на стадионе «Лужники».

«Великолепное зрелище! То как сделали Финал Кубка, как всё организовали – это номер один в Европе. А мне есть, с чем сравнивать. И стадион матчу такому соответствовал.

Мусаев считает проведение матча в «Лужниках» несправедливым? Есть традиции, финал Кубка всегда в Москве должен быть. Финал – это главный стадион страны, это «Лужники». Как не играть там матчи такого уровня? Финал Лиги чемпионов тоже там проходил. Некрасиво так говорить после матча. Но когда за две недели проигрываешь и РПЛ, и Кубок, понять можно. «Краснодар» был в пяти минутах от трофеев», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».