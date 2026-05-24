«Кремонезе» ввосьмером проиграл «Комо» и вылетел из Серии А

Завершился матч заключительного, 38-го тура, итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Кремонезе» и «Комо». Игра прошла на стадионе «Джованни Цини» (Кремона, Италия). В качестве главного арбитра выступил Фабио Мареска (Неаполь, Италия). Победу со счётом 4:1 праздновали футболисты гостей.

Первый мяч в матче забил нападающий «Комо» Хесус Родригес на 36-й минуте. На 51-й минуте форвард Анастасиос Дувикас удвоил преимущество гостей. На 55-й минуте нападающий «Кремонезе» Федерико Бонаццоли сократил разрыв в счёте, реализовав пенальти. На 71-й минуте были удалены у хозяев форвард Милан Джурич и полузащитник Альберто Грасси, а на 72-й минуте поле покинул нападающий Давид Окереке. На 74-й минуте футболист гостей Лукаш Да Кунья забил третий мяч в ворота «Кремонезе», а через семь минут он оформил дубль. Окончательный счёт матча — 4:1.

По итогам чемпионата Италии «Комо» набрал 71 очко и занял четвёртое место в турнирной таблице. «Кремонезе» расположился на 18-й строчке. У команды в активе 34 очка. Следующий сезон команда проведёт в Серии В.