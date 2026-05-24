Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кремонезе — Комо, результат матча 24 мая 2026, счёт 1:4, 38-й тур Серии А 2025/2026

«Кремонезе» ввосьмером проиграл «Комо» и вылетел из Серии А
Комментарии

Завершился матч заключительного, 38-го тура, итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Кремонезе» и «Комо». Игра прошла на стадионе «Джованни Цини» (Кремона, Италия). В качестве главного арбитра выступил Фабио Мареска (Неаполь, Италия). Победу со счётом 4:1 праздновали футболисты гостей.

Италия — Серия А . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 21:50 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
1 : 4
Комо
Комо
0:1 Родригес – 36'     0:2 Дувикас – 51'     1:2 Бонаццоли – 55'     1:3 Да Кунья – 74'     1:4 Да Кунья – 81'    
Удаления: Джурич – 71', Грасси – 71', Окереке – 72' / нет

Первый мяч в матче забил нападающий «Комо» Хесус Родригес на 36-й минуте. На 51-й минуте форвард Анастасиос Дувикас удвоил преимущество гостей. На 55-й минуте нападающий «Кремонезе» Федерико Бонаццоли сократил разрыв в счёте, реализовав пенальти. На 71-й минуте были удалены у хозяев форвард Милан Джурич и полузащитник Альберто Грасси, а на 72-й минуте поле покинул нападающий Давид Окереке. На 74-й минуте футболист гостей Лукаш Да Кунья забил третий мяч в ворота «Кремонезе», а через семь минут он оформил дубль. Окончательный счёт матча — 4:1.

По итогам чемпионата Италии «Комо» набрал 71 очко и занял четвёртое место в турнирной таблице. «Кремонезе» расположился на 18-й строчке. У команды в активе 34 очка. Следующий сезон команда проведёт в Серии В.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Интер» планирует продать трёх футболистов летом — CdS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android