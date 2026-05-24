Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: игроки «Спартака» в раздевалке отмечают победу в Кубке России

Видео: игроки «Спартака» в раздевалке отмечают победу в Кубке России
Комментарии

Футболисты «Спартака» в раздевалке отметили победу в Суперфинале Фонбет Кубка России над «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

Первый мяч забил вингер красно-белых Пабло Солари на 36-й минуте. Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто сравнял счёт на 57-й минуте. В оставшееся основное время матча команды не отметились результативными действиями. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты красно-белых — 4:3

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

Материалы по теме
«Спартак» вырвал Кубок у «Краснодара»! Помазун вышел и «прибил» Боселли с Ленини в серии!
«Спартак» вырвал Кубок у «Краснодара»! Помазун вышел и «прибил» Боселли с Ленини в серии!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android