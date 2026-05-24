«Вильярреал» разгромил «Атлетико» и занял третье место по итогам сезона в Ла Лиге

Завершился матч заключительного, 38-го тура, испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Вильярреал» и мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступил Мигель Сесма Эспиноса. Победу в матче со счётом 5:1 праздновали футболисты хозяев.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо, реализовавший пенальти на 30-й минуте. Через четыре минуты форвард Айосе Перес удвоил преимущество хозяев. На 40-й минуте нападающий «Вильярреала» Жорж Микаутадзе довёл счёт до разгромного. Через три минуты защитник «Атлетико» Марк Пубиль сократил разрыв в счёте, а на 45-й минуте полузащитник Пап Гейе забил четвёртый мяч в ворота гостей. На 54-й минуте Айосе Перес оформил дубль, установив окончательный счёт — 5:1.

После 38 матчей чемпионата Испании «Атлетико» набрал 69 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице. «Вильярреал» заработал 72 очка и завершил чемпионат на третьей строчке. По итогам чемпионата обе команды примут участие в Лиге чемпионов сезона-2026/2027.