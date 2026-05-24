Вильярреал — Атлетико Мадрид, результат матча 24 мая 2026, счёт 5:1, 38-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Вильярреал» разгромил «Атлетико» и занял третье место по итогам сезона в Ла Лиге
Комментарии

Завершился матч заключительного, 38-го тура, испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Вильярреал» и мадридский «Атлетико». Игра прошла на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра выступил Мигель Сесма Эспиноса. Победу в матче со счётом 5:1 праздновали футболисты хозяев.

Испания — Примера . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Вильярреал
Окончен
5 : 1
Атлетико М
Мадрид
1:0 Парехо – 30'     2:0 Перес – 34'     3:0 Микаутадзе – 40'     3:1 Пубиль – 43'     4:1 Гейе – 45'     5:1 Перес – 54'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо, реализовавший пенальти на 30-й минуте. Через четыре минуты форвард Айосе Перес удвоил преимущество хозяев. На 40-й минуте нападающий «Вильярреала» Жорж Микаутадзе довёл счёт до разгромного. Через три минуты защитник «Атлетико» Марк Пубиль сократил разрыв в счёте, а на 45-й минуте полузащитник Пап Гейе забил четвёртый мяч в ворота гостей. На 54-й минуте Айосе Перес оформил дубль, установив окончательный счёт — 5:1.

После 38 матчей чемпионата Испании «Атлетико» набрал 69 очков и занял четвёртое место в турнирной таблице. «Вильярреал» заработал 72 очка и завершил чемпионат на третьей строчке. По итогам чемпионата обе команды примут участие в Лиге чемпионов сезона-2026/2027.

