Созин: не надо винить Боселли в потери трофеев «Краснодара». Ошибка — его трансфер зимой

Футбольный эксперт Андрей Созин отреагировал на незабитый пенальти нападающего «Краснодара» Хуана Боселли в матче Суперфинала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:1, 3:4 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Трансфер Боселли — ошибка менеджмента «Краснодара». Не надо винить футболиста в потери трофеев. Потому что, во-первых, его в команду позвали. Во-вторых, отправили бить послематчевый пенальти. Ошибка — его трансфер зимой.

Для меня Боселли — классный футболист. Реально хорошего уровня, здесь нет никакой иронии! Просто он не игрок для «Краснодара»… Это как Черенков никогда бы не подошёл для киевского «Динамо». В систему «Краснодара» Хуан просто не вписывается, а вот «Спартаку» как раз отлично бы подошёл!

Клуб, думаю, хотел сэкономить. Взять почти бесплатно игрока из РПЛ, игрока достойного. Но клуб ошибся. Так бывает, что брак просто не складывается. И его ключевые упущенные моменте – это лишь следствие, но не вина», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, ранее Боселли не реализовал момент в матче с московским «Динамо» (1:2), после чего «быки» упустили победу в чемпионате России, набрав на два очка меньше «Зенита» (68). Футболист присоединился к «Краснодару» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Пари НН».

