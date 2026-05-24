«Рома» переиграла «Верону» в заключительном туре Серии А

Завершён матч заключительного, 38-го тура, Серии А, в котором играли «Верона» и «Рома». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала римская команда. Встреча состоялась на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне. В качестве главного арбитра выступил Симоне Содза.

На 50-й минуте у «джалоблу» за вторую жёлтую карточку был удалён с поля защитник Николас Валентини. На 56-й минуте за римлян забил Дониэлл Мален. На 90+3-й минуте Стефан Эль-Шаарави отметился вторым голом команды.

По итогам 38 туров «Верона» с 21 очком заняла 19-е место в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 73 очками расположилась на третьей строчке.