Верона — Рома, результат матча 24 мая 2026, счёт 0:2, 38-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» переиграла «Верону» в заключительном туре Серии А
Комментарии

Завершён матч заключительного, 38-го тура, Серии А, в котором играли «Верона» и «Рома». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала римская команда. Встреча состоялась на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне. В качестве главного арбитра выступил Симоне Содза.

Италия — Серия А . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
0 : 2
0:1 Мален – 56'     0:2 Эль-Шаарави – 90+3'    
Удаления: Валентини – 50' / нет

На 50-й минуте у «джалоблу» за вторую жёлтую карточку был удалён с поля защитник Николас Валентини. На 56-й минуте за римлян забил Дониэлл Мален. На 90+3-й минуте Стефан Эль-Шаарави отметился вторым голом команды.

По итогам 38 туров «Верона» с 21 очком заняла 19-е место в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Рома» с 73 очками расположилась на третьей строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
