Результаты матчей заключительного тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 24 мая, завершился заключительный, 38-й тур, испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей заключительного, 38-го тура, чемпионата Испании:

23 мая, суббота:

«Жирона» — «Эльче» — 1:1;
«Сельта» — «Севилья» — 1:0;
«Мальорка» — «Овьедо» — 3:0;
«Валенсия» — «Барселона» — 3:1;
«Алавес» — «Райо Вальекано» — 1:2;
«Реал» Мадрид — «Атлетик» Бильбао — 4:2;
«Эспаньол» — «Реал Сосьедад» — 1:1;
«Хетафе» — «Осасуна» — 1:0;
«Бетис» — «Леванте» — 2:1.

24 мая, воскресенье:

«Вильярреал» — «Атлетико» Мадрид — 5:1.

По итогам чемпионата Испании первое место в турнирной таблице досрочно заняла «Барселона». У каталонцев 94 очка в 38 матчах. Мадридский «Реал» расположился на второй строчке с 86 очками. Тройку призёров замкнул «Вильярреал», набравший 72 очка.

Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
