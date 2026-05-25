Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2025/2026

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2025/2026
Завершился розыгрыш испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество голов забил нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Француз забил 25 голов в 31 матче (восемь — с пенальти) и победил в гонке бомбардиров чемпионата Испании.

Нападающий «Мальорки» Ведат Мурики забил 23 мяча (пять — с пенальти) и расположился на второй строчке рейтинга. Команда Мурики заняла 18-е место и вылетела в Сегунду. В тройку лучших бомбардиров также вошёл форвард «Осасуны» Анте Будимир, на счету которого 17 мячей (шесть — с пенальти).

По итогам чемпионата Испании первое место в турнирной таблице досрочно заняла «Барселона». У каталонцев 94 очка в 38 матчах. Мадридский «Реал» расположился на второй строчке с 86 очками. Тройку призёров замкнул «Вильярреал», набравший 72 очка.

