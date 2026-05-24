Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Милан — Кальяри, результат матча 24 мая 2026, счет 1:2, 38-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» проиграл «Кальяри» в заключительном туре Серии А и не попал в Лигу чемпионов
Завершился матч заключительного, 38-го тура, итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Милан» и «Кальяри». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра выступил Марко Гуида. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу команды гостей.

Милан
1 : 2
Кальяри
1:0 Салемакерс – 2'     1:1 Боррелли – 20'     1:2 Родригес – 57'    

Первый гол в матче забил нападающий миланцев Алексис Салемакерс в начале встречи на второй минуте. На 20-й минуте форвард «Кальяри» Дженнаро Боррелли сравнял счёт. Во втором тайме на 57-й минуте защитник гостей Хуан Родригес вывел свою команду вперёд.

После 38 матчей чемпионата Италии «Кальяри» набрал 43 очка и занял 14-е место в турнирной таблице. «Милан» заработал 70 очков и располагается на пятой строчке — вне зоны Лиги чемпионов.

