Ламин Ямаль стал лучшим ассистентом Ла Лиги сезона-2025/2026

Завершился розыгрыш испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество результативных передач сделал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Футболист отдал 11 результативных передач за 28 матчей и победил в гонке ассистентов чемпионата Испании.

Полузащитник «Хетафе» Луис Милья сделал 10 ассистов и занял второе место. На третьем месте рейтинга расположился полузащитник сине-гранатовых Педри, у которого девять голевых передач за 29 игр. Футболисты «Барселоны» Фермин Лопес и мадридского «Реала» Арда Гюлер также сделали по девять ассистов, но им для этого потребовалось большее количество матчей.

По итогам чемпионата Испании первое место в турнирной таблице досрочно заняла «Барселона». У каталонцев 94 очка в 38 матчах. Мадридский «Реал» расположился на второй строчке с 86 очками. Тройку призёров замкнул «Вильярреал», набравший 72 очка.

