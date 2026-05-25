Александр Елагин назвал игрока, которого хотел видеть в заявке сборной Англии на ЧМ-2026

Комментатор Александр Елагин поделился мнением об итоговой заявке сборной Англии на чемпионат мира — 2026.

«У меня короткое резюме по составу сборной Англии на ЧМ-2026. Тухель выбрал на данный момент самых достойных. У меня только единственный вопрос, даже не вопрос, а замечание по невключению Магуайра. По-моему, он точно бы пригодился: высокий, мощный, прекрасно играющий головой, забивающий! Но это выбор Тухеля, перед которым стоит только одна задача: победа в Кубке мира.

Другие результаты будут расцениваться как неудача! Поэтому он концентрируется конкретно на этом турнире. Берёт тех, в ком он на 100% уверен, что за эти недели ЧМ они выложатся до конца и помогут ему в решении задачи. Думаю, это будет последний турнир Джордана Хендерсона, Джона Стоунза, Дэна Бёрна (вот его взяли вместо Магуайра — для меня спорно)», — написал Елагин в телеграм-канале.