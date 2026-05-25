Итоговая таблица чемпионата Испании по футболу — 2025/2026

В воскресенье, 24 мая, завершился заключительный, 38-й тур, испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговой турнирной таблицей чемпионата Испании.

По итогам сезона первое место в турнирной таблице досрочно заняла «Барселона». У каталонцев 94 очка в 38 матчах. Мадридский «Реал» расположился на второй строчке с 86 очками. Тройку призёров замкнул «Вильярреал», набравший 72 очка. В зону Лиги чемпионов также попали «Атлетико» (69) и «Бетис» (60).

№ Команда И В Н П Мячи О % очков Форма 1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94 82.5 2 Реал Мадрид 38 27 5 6 77-35 86 75.4 3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72 63.2 4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69 60.5 5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60 52.6 6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54 47.4 7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51 44.7 8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50 43.9 9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49 43.0 10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46 40.4 11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46 40.4 12 Атлетик Б 38 13 6 19 43-58 45 39.5 13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43 37.7 14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43 37.7 15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43 37.7 16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42 36.8 17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42 36.8 18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42 36.8 19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41 36.0 20 Овьедо 38 6 11 21 26-60 29 25.4

«Овьедо», «Жирона» и «Мальорка» вылетели из высшего дивизиона испанского футбола по итогам турнира. Команды продолжат своё выступление в следующем сезоне в Сегунде.