Итоговая таблица чемпионата Испании по футболу — 2025/2026

В воскресенье, 24 мая, завершился заключительный, 38-й тур, испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговой турнирной таблицей чемпионата Испании.
По итогам сезона первое место в турнирной таблице досрочно заняла «Барселона». У каталонцев 94 очка в 38 матчах. Мадридский «Реал» расположился на второй строчке с 86 очками. Тройку призёров замкнул «Вильярреал», набравший 72 очка. В зону Лиги чемпионов также попали «Атлетико» (69) и «Бетис» (60).
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|% очков
|Форма
|1
|Барселона
|38
|31
|1
|6
|95-36
|94
|82.5
|2
|Реал Мадрид
|38
|27
|5
|6
|77-35
|86
|75.4
|3
|Вильярреал
|38
|22
|6
|10
|72-46
|72
|63.2
|4
|Атлетико М
|38
|21
|6
|11
|62-44
|69
|60.5
|5
|Бетис
|38
|15
|15
|8
|59-48
|60
|52.6
|6
|Сельта
|38
|14
|12
|12
|53-48
|54
|47.4
|7
|Хетафе
|38
|15
|6
|17
|32-38
|51
|44.7
|8
|Райо Вальекано
|38
|12
|14
|12
|41-44
|50
|43.9
|9
|Валенсия
|38
|13
|10
|15
|46-55
|49
|43.0
|10
|Реал Сосьедад
|38
|11
|13
|14
|59-61
|46
|40.4
|11
|Эспаньол
|38
|12
|10
|16
|43-55
|46
|40.4
|12
|Атлетик Б
|38
|13
|6
|19
|43-58
|45
|39.5
|13
|Севилья
|38
|12
|7
|19
|46-60
|43
|37.7
|14
|Алавес
|38
|11
|10
|17
|44-56
|43
|37.7
|15
|Эльче
|38
|10
|13
|15
|49-57
|43
|37.7
|16
|Леванте
|38
|11
|9
|18
|47-61
|42
|36.8
|17
|Осасуна
|38
|11
|9
|18
|44-50
|42
|36.8
|18
|Мальорка
|38
|11
|9
|18
|47-57
|42
|36.8
|19
|Жирона
|38
|9
|14
|15
|39-55
|41
|36.0
|20
|Овьедо
|38
|6
|11
|21
|26-60
|29
|25.4
«Овьедо», «Жирона» и «Мальорка» вылетели из высшего дивизиона испанского футбола по итогам турнира. Команды продолжат своё выступление в следующем сезоне в Сегунде.