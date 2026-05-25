Итоговая таблица чемпионата Испании по футболу — 2025/2026

В воскресенье, 24 мая, завершился заключительный, 38-й тур, испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговой турнирной таблицей чемпионата Испании.

По итогам сезона первое место в турнирной таблице досрочно заняла «Барселона». У каталонцев 94 очка в 38 матчах. Мадридский «Реал» расположился на второй строчке с 86 очками. Тройку призёров замкнул «Вильярреал», набравший 72 очка. В зону Лиги чемпионов также попали «Атлетико» (69) и «Бетис» (60).

КомандаИВНПМячиО% очковФорма
1Барселона38311695-369482.5
2Реал Мадрид38275677-358675.4
3Вильярреал382261072-467263.2
4Атлетико М382161162-446960.5
5Бетис381515859-486052.6
6Сельта3814121253-485447.4
7Хетафе381561732-385144.7
8Райо Вальекано3812141241-445043.9
9Валенсия3813101546-554943.0
10Реал Сосьедад3811131459-614640.4
11Эспаньол3812101643-554640.4
12Атлетик Б381361943-584539.5
13Севилья381271946-604337.7
14Алавес3811101744-564337.7
15Эльче3810131549-574337.7
16Леванте381191847-614236.8
17Осасуна381191844-504236.8
18Мальорка381191847-574236.8
19Жирона389141539-554136.0
20Овьедо386112126-602925.4

«Овьедо», «Жирона» и «Мальорка» вылетели из высшего дивизиона испанского футбола по итогам турнира. Команды продолжат своё выступление в следующем сезоне в Сегунде.

