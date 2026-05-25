«Комо» под руководством Фабрегаса впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
«Комо» обыграл «Кремонезе» со счётом 4:1 в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026. Таким образом, команда Сеска Фабрегаса впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.
Италия — Серия А . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 21:50 МСК
1 : 4
0:1 Родригес – 36' 0:2 Дувикас – 51' 1:2 Бонаццоли – 55' 1:3 Да Кунья – 74' 1:4 Да Кунья – 81'
Удаления: Джурич – 71', Грасси – 71', Окереке – 72' / нет
По итогам чемпионата Италии «Комо» набрал 71 очко и занял четвёртое место в зоне Лиги чемпионов, опередив «Милан» (70) и «Ювентус» (68). Туринцы имеют матч в запасе, но не смогут обойти «Комо» из-за результатов в личных встречах. Помимо команды Фабрегаса, в главный европейский турнир от Италии вышли «Интер», «Наполи» и «Рома».
Фабрегас возглавил «Комо» летом 2024 года. По итогам минувшего сезона команда заняла 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.
