Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Комо» под руководством Фабрегаса впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов

«Комо» под руководством Фабрегаса впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
Комментарии

«Комо» обыграл «Кремонезе» со счётом 4:1 в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026. Таким образом, команда Сеска Фабрегаса впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

Италия — Серия А . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 21:50 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
1 : 4
Комо
Комо
0:1 Родригес – 36'     0:2 Дувикас – 51'     1:2 Бонаццоли – 55'     1:3 Да Кунья – 74'     1:4 Да Кунья – 81'    
Удаления: Джурич – 71', Грасси – 71', Окереке – 72' / нет

По итогам чемпионата Италии «Комо» набрал 71 очко и занял четвёртое место в зоне Лиги чемпионов, опередив «Милан» (70) и «Ювентус» (68). Туринцы имеют матч в запасе, но не смогут обойти «Комо» из-за результатов в личных встречах. Помимо команды Фабрегаса, в главный европейский турнир от Италии вышли «Интер», «Наполи» и «Рома».

Фабрегас возглавил «Комо» летом 2024 года. По итогам минувшего сезона команда заняла 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Материалы по теме
Крах «Ювентуса» в борьбе за ЛЧ, финиш в Германии и Франции. Главное в еврофутболе
Крах «Ювентуса» в борьбе за ЛЧ, финиш в Германии и Франции. Главное в еврофутболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android