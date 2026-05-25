Итоговая таблица чемпионата Италии по футболу — 2025/2026

В воскресенье, 24 мая, состоялся заключительный, 38-й тур, Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговой турнирной таблицей чемпионата Италии.

По итогам сезона чемпионом Италии стал миланский «Интер», набравший 87 очков, на второй строчке расположился «Наполи» (76), третье место заняла «Рома» (73), топ-4 замкнул «Комо» (71).

Места с пятого по восьмое включительно заняли «Милан» (70), «Ювентус» (69), «Аталанта» (59) и «Болонья» (56).

Ниже в таблице расположились «Лацио» (54), «Удинезе» (50), «Сассуоло» (49), «Парма» (45), «Торино» (45), «Кальяри» (43), «Фиорентина» (42), «Дженоа» (41) и «Лечче» (38).

Серию А покинули «Кремонезе» (34), «Верона» (21) и «Пиза» (18).