«Я голый по Москве пройду, если он станет чемпионом!» Бубнов — об Игдисамове в ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах Дмитрия Игдисамова в качестве главного тренера ЦСКА.

— Как ЦСКА не убирает Игдисамова, который слабее, на мой взгляд, [Ролана] Гусева? Слабее по результатам! Если бы они со Шварцем договорились, то никакого бы Игдисамова не было!

— Чем Вас Игдисамов не устраивает?
— Все говорят это ошибка! Какие перед ним цели будут ставить? Какие задачи ЦСКА будет ставить на будущий год?

— Высокие. Чемпионские.
— Ну и что? Он станет чемпионом что ли? Я голый по Москве пройду, если он станет чемпионом!

— Обещать, не значит жениться. Цели могут быть любые.
— То есть их можно не ставить вообще? Их надо ставить и не выполнять? Тебе самому не смешно? — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

4 мая ЦСКА объявил о назначении Игдисамова в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством красно-синие провели три матча во всех турнирах, в которых два раза победили и один раз проиграли.

