«Кремонезе», «Верона» и «Пиза» вылетели из Серии А по итогам сезона-2025/2026

В воскресенье, 24 мая, завершился сезон-2025/2026 итальянской Серии А. По результатам 38-го тура определились команды, вылетевшие из элитного дивизиона. Ими стали «Кремонезе», «Верона» и «Пиза».

В заключительном туре «Кремонезе» уступил «Комо» со счётом 1:4. Команда набрала 34 очка. В параллельной встрече «Лечче» одержал победу над «Дженоа» (1:0), заработал 38 очков и гарантировал себе право на участие в розыгрыше Серии А сезона-2026/2027.

«Верона» набрала 21 очко, «Пиза» — 18, тем самым команды заранее лишились шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Италии. В следующем сезоне вместо них в Серии А сыграют «Венеция», «Фрозиноне» и победитель пары «Монца» — «Катандзаро».

