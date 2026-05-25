«Ювентус» упустил победу над «Торино» в заключительном туре Серии А

Завершился матч заключительного, 38-го тура, итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Торино» и «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. В качестве главного арбитра выступил Лука Цуфферли. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

Первый гол в матче забил нападающий «Ювентуса» Душан Влахович на 24-й минуте. Во втором тайме на 54-й минуте Влахович оформил дубль. На 60-й минуте полузащитник хозяев поля Чезаре Казадей отыграл один мяч. В конце встречи на 84-й минуте форвард «Торино» Че Адамс сравнял счёт.

После 38 матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 69 очков и занял шестое место в турнирной таблице. «Торино» заработал 45 очков и расположился на 13-й строчке.