Торино — Ювентус, результат матча 24 мая 2026, счет 2:2, 38-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» упустил победу над «Торино» в заключительном туре Серии А
Завершился матч заключительного, 38-го тура, итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Торино» и «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. В качестве главного арбитра выступил Лука Цуфферли. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

Италия — Серия А . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Торино
Турин
Окончен
2 : 2
Ювентус
Турин
0:1 Влахович – 24'     0:2 Влахович – 54'     1:2 Казадей – 60'     2:2 Адамс – 84'    

Первый гол в матче забил нападающий «Ювентуса» Душан Влахович на 24-й минуте. Во втором тайме на 54-й минуте Влахович оформил дубль. На 60-й минуте полузащитник хозяев поля Чезаре Казадей отыграл один мяч. В конце встречи на 84-й минуте форвард «Торино» Че Адамс сравнял счёт.

После 38 матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 69 очков и занял шестое место в турнирной таблице. «Торино» заработал 45 очков и расположился на 13-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
