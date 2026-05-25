«Лужники» становятся нашим «Уэмбли». Казанский — о Суперфинале Кубка России

Спортивный комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от Суперфинала Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром» — 1:1 (4:3 пен.).

«Лужники» становятся нашим «Уэмбли». Большие матчи получают какую-то дополнительную энергию от трибун и осознания игры на главном стадионе страны. Прожектора и атмосфера куда строже наказывают за ошибки и сильнее помогают смелости. Раскрутка матча РФС и шоу вокруг выводят матч уже и в культурное событие. Ярмарка игры! Блеск!

Футбол был таким, каким его и ждали. Драка характеров. После жестокого обмена ударами и попытками всё-таки сыграть в промежутках между фолами игра пошла. А гол Солари стал химической реакцией изменений. Интересные задумки Карседо с прессингом и составом заработали. Всё обрело смысл.

Мурад Олегович [Мусаев] пусть и говорил, что уже с «Оренбургом» показали, как забыли о чемпионском подарке «Зениту». Показали. С «Оренбургом». Но тут было заметно, что энергии больше у соперника. Игра немедленно показала, чьи ноги тяжелее от старых мыслей. Первый момент именно «Краснодар» и создал, но тут общая проблема — реализация в финале. После перерыва «Краснодар» стал куда веселее. Одна проблема — Кордоба. С ним явно что-то не то всю игру творилось. Конечно, и защитники «Спартака» ему доставили сложную жизнь, но и он явно был не в своём лучшем фокусе.

Но гол. Что за гол! Это барселонское ДНК. Уверен, и спартаковцы оценили. Это гол из тамошнего времени. Когда футбол был ради красоты, а не голов-очков-секунд. И всё пошло к этой серии 11-метровых. Медленно, как опускается вечер на душный день.

Ну вот признайтесь: когда увидели Боселли, то тут же подумали, правда? Что в его ноге и в его голове — весь сезон. А после того, что было с «Динамо», — ну? Подумали же? И я. Да ещё такой отскок, который фартом разошёлся со спиной Помазуна. И… Всё. Очень сильный и яркий сезон. С тем же составом. Чемпионским. И вот в такой год не выиграть ничего. Так бывает. Тут уже неудача как обратная связь — куда развиваться дальше и как стать лучшей версией себя. Где быть тверже, а где — спокойней.

А «Спартак» бежал, бился и чётко давал понять, что он «в миссии». И этот трюк с заменой вратаря. И подсказка Помазуна своему капитану перед серией пенальти — что выбирать. Видели же? Всё и сработало. Так и складываются мифы. Карседо сделал очень сильный ход в своё первое «полугодие». Что не страхует его от интересной осени и постоянного давления — по поводу и без. Уже скоро. Она близко. Осень.

А пока — с праздником, красно-белые. Мои сожаления, краснодарцы. Всё будет правильно», — написал Казанский в своём телеграм-канале.