«Спартак» обошёл ЦСКА, став рекордсменом по количеству выигранных Кубков страны

Московский «Спартак» стал рекордсменом по количеству выигранных Кубков страны. Это случилось после победы красно-белых в матче Суперфинала Фонбет Кубка России над «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

С учётом периода СССР в активе «Спартака» 15 выигранных Кубков страны (10 в СССР и пять в России). На втором месте по этому показателю располагается ЦСКА, у которого 14 Кубков страны (пять в СССР и девять в России). На третьем месте — «Локомотив». У железнодорожников 11 Кубков страны (два в СССР и девять в России).

В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

