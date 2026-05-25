«Спартак» обошёл ЦСКА, став рекордсменом по количеству выигранных Кубков страны

Московский «Спартак» стал рекордсменом по количеству выигранных Кубков страны. Это случилось после победы красно-белых в матче Суперфинала Фонбет Кубка России над «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика.

С учётом периода СССР в активе «Спартака» 15 выигранных Кубков страны (10 в СССР и пять в России). На втором месте по этому показателю располагается ЦСКА, у которого 14 Кубков страны (пять в СССР и девять в России). На третьем месте — «Локомотив». У железнодорожников 11 Кубков страны (два в СССР и девять в России).

В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).