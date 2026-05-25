Федерико Димарко из «Интера» стал лучшим ассистентом Серии А сезона-2025/2026

Федерико Димарко из «Интера» стал лучшим ассистентом Серии А сезона-2025/2026
Завершился розыгрыш итальянской Серии А сезона-2025/2026. По его итогам наибольшее количество голевых передач сделал защитник миланского «Интера» Федерико Димарко. Футболист отдал 18 результативных пасов за 34 матч и победил в гонке ассистентов чемпионата Италии.

Отметим, что Димарко также побил рекорд Серии А по количеству ассистов за сезон, ранее принадлежавший Алехандро Гомесу (16).

Второе место разделили Арман Лорьенте из «Сассуоло» и Хесус Родригес из «Комо». Оба футболиста отдали по девять результативных передач.

По итогам сезона «Интер» стал чемпионом Италии, команда набрала 87 очков. «Наполи» расположился на второй строчке турнирной таблицы Серии А. У команды в активе 76 очков. В топ-4 также вошли «Рома» (73) и «Комо» (71).

