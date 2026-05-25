Бубнов отреагировал на победу «Спартака» над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на победу «Спартака» в Суперфинале Кубка России по футболу с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.)

«Спартак» спас сезон, если бы они кубок не выиграли и ещё упустили третье место, то это был бы провал. Для «Краснодара» этот сезон – провал. Уже таких возможностей для «Краснодара» сделать золотой дубль уже не будет. Сегодня у «Краснодара» была плохая реализация», — сказал Бубнов в эфире программы «Коммент.Шоу».

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).