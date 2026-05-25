«Фратрия» отреагировала на титул «Спартака» в КР и сломанный во время празднования кубок

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал несколько постов, посвящённых победе красно-белых в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Спартак» — обладатель Кубка России! Пятый в России и 15-й в истории! Браво, команда! В серии пенальти победили «Краснодар». Россия красно-белая!» — написано в телеграм-канале группировки.

О ситуации со сломанным кубком организация написала: «Солари эпично ушатал хрустальный кубок. Придётся новый выигрывать в следующем году». Напомним, вингер «Спартака» Пабло Солари, позируя на камеру с трофеем, поднял его над головой, после чего от кубка отвалилась нижняя часть.

В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

