«Фратрия» отреагировала на титул «Спартака» в КР и сломанный во время празднования кубок

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал несколько постов, посвящённых победе красно-белых в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.).

«Спартак» — обладатель Кубка России! Пятый в России и 15-й в истории! Браво, команда! В серии пенальти победили «Краснодар». Россия красно-белая!» — написано в телеграм-канале группировки.

О ситуации со сломанным кубком организация написала: «Солари эпично ушатал хрустальный кубок. Придётся новый выигрывать в следующем году». Напомним, вингер «Спартака» Пабло Солари, позируя на камеру с трофеем, поднял его над головой, после чего от кубка отвалилась нижняя часть.

В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).