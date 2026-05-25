Генич объяснил, почему Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» получился отличным

Известный российский комментатор Константин Генич поделился эмоциями от победы «Спартака» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России над «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.).

«Нужно признать, что это был отличный финал, просто великолепный. И по эмоциям, и по содержанию, и по скорости он ещё даст фору финалам на несколько лет вперёд. И голы прекрасные. Гол «Краснодара» вообще один из лучших в сезоне. Эмоции переполняют. И опять этот финт с Помазуном сработал для «Спартака», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).