Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич объяснил, почему Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» получился отличным

Генич объяснил, почему Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» получился отличным
Комментарии

Известный российский комментатор Константин Генич поделился эмоциями от победы «Спартака» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России над «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Нужно признать, что это был отличный финал, просто великолепный. И по эмоциям, и по содержанию, и по скорости он ещё даст фору финалам на несколько лет вперёд. И голы прекрасные. Гол «Краснодара» вообще один из лучших в сезоне. Эмоции переполняют. И опять этот финт с Помазуном сработал для «Спартака», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).

Материалы по теме
«Фратрия» отреагировала на титул «Спартака» в КР и сломанный во время празднования кубок
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android