Генич объяснил, почему Суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» получился отличным
Известный российский комментатор Константин Генич поделился эмоциями от победы «Спартака» в матче Суперфинала Фонбет Кубка России над «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.).
Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36' 1:1 Аугусто – 57'
«Нужно признать, что это был отличный финал, просто великолепный. И по эмоциям, и по содержанию, и по скорости он ещё даст фору финалам на несколько лет вперёд. И голы прекрасные. Гол «Краснодара» вообще один из лучших в сезоне. Эмоции переполняют. И опять этот финт с Помазуном сработал для «Спартака», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».
«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).
