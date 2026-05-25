«Самый титулованный клуб страны. Другие, не завидуйте». «Спартак» – после победы в Кубке

«Спартак» опубликовал пост про количество титулов команды после победы в Суперфинале Кубка России по футболу. В решающем матче «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

«Больше всего чемпионств. Больше всего кубков. Самый титулованный клуб страны. Другие: не завидуйте», — написал официальный аккаунт «Спартака» в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Спартак» стал рекордсменом по количеству выигранных Кубков страны. С учётом периода СССР в активе «Спартака» 15 выигранных Кубков страны (10 в СССР и пять в России). На втором месте по этому показателю располагается ЦСКА, у которого 14 Кубков страны (пять в СССР и девять в России).