Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Самый титулованный клуб страны. Другие, не завидуйте». «Спартак» – после победы в Кубке

«Спартак» опубликовал пост про количество титулов команды после победы в Суперфинале Кубка России по футболу. В решающем матче «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Больше всего чемпионств. Больше всего кубков. Самый титулованный клуб страны. Другие: не завидуйте», — написал официальный аккаунт «Спартака» в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Спартак» стал рекордсменом по количеству выигранных Кубков страны. С учётом периода СССР в активе «Спартака» 15 выигранных Кубков страны (10 в СССР и пять в России). На втором месте по этому показателю располагается ЦСКА, у которого 14 Кубков страны (пять в СССР и девять в России).

