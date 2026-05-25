Корнеев высказался о Карседо после победы «Спартака» над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мыслями о наставнике московского «Спартака» испанце Хуане Карлосе Карседо после победы над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Прежде всего, этот матч ответил на вопрос, угадал ли «Спартак» с тренером. Да, угадал. Многие думали, что в команду приехал очередной экспериментатор, хотя Карседо ранее показал серьёзную работу в кипрском «Пафосе». Команда Карседо играет очень организованно и дисциплинированно. Также она демонстрирует современный вертикальный футбол. В Суперфинале Кубка спартаковцы доказали, как хороши могут быть в таком стиле футбола», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера в понедельник, 5 января.

