Корнеев высказался о Карседо после победы «Спартака» над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мыслями о наставнике московского «Спартака» испанце Хуане Карлосе Карседо после победы над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 1:1 (4:3 пен.).

«Прежде всего, этот матч ответил на вопрос, угадал ли «Спартак» с тренером. Да, угадал. Многие думали, что в команду приехал очередной экспериментатор, хотя Карседо ранее показал серьёзную работу в кипрском «Пафосе». Команда Карседо играет очень организованно и дисциплинированно. Также она демонстрирует современный вертикальный футбол. В Суперфинале Кубка спартаковцы доказали, как хороши могут быть в таком стиле футбола», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера в понедельник, 5 января.