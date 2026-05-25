Спаллетти – о «Ювентусе»: если у тебя много сомнений, значит, тебе не хватает характера

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал упущенную победу команды в матче 38-го тура чемпионата Италии с «Торино» (2:2).

«Мы обязаны выходить на поле с высоко поднятой головой против любого соперника. Наша цель — создать команду высокого уровня, чтобы устранить проблемы, которые мы видели на протяжении последних шести-семи месяцев.

Думаю, именно характер всегда становится решающим фактором. Иногда личности сходятся воедино. Это имеет такое же значение, как физическая сила и техника. Важно, чтобы мышление футболиста не менялось в зависимости от соперника. Он может выиграть или проиграть, но отношение должно оставаться прежним. У каждого есть сомнения перед выходом на поле. Но если зацикливаться на них, то начинаешь сомневаться ещё сильнее, поэтому нужно отпустить их и принимать решения. Это и есть решение проблемы. Сомнения есть у всех, но решение необходимо принимать. Если у тебя слишком много сомнений, значит, тебе не хватает характера, а без этого невозможно играть за «Ювентус», потому что именно это и делает разницу», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

После 38 матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 69 очков и занял шестое место в турнирной таблице. «Торино» заработал 45 очко и расположился на 13-й строчке.