Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола выступил с трогательной речью, где попрощался с «Ман Сити» после 10 лет работы

Гвардиола выступил с трогательной речью, где попрощался с «Ман Сити» после 10 лет работы
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально отреагировал на то, что покинет команду по окончании сезона. Испанский наставник выступил с прощальной речью после заключительного матча сезона-2025/2026 для «горожан» в рамках 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Семеньо – 23'     1:1 Уоткинс – 47'     1:2 Уоткинс – 61'    

«Я никогда не представлял себе, сколько любви я получу. Для меня было невероятной, огромной честью быть вашим тренером в течение 10 лет. Я испытываю невероятные эмоции. Мой отец сегодня здесь, на трибунах, ему 95 лет — вау! Возможно, он не осознает, но я уверен, что через много лет на этой трибуне, которая выглядит действительно прекрасно, будет имя моей семьи. Это огромная честь. Игроки этого не знают, но я буду там [на трибуне Пепа Гвардиолы] и буду их контролировать! Игроки несут огромную ответственность за поддержание этого уровня, поэтому, надеюсь, они будут бороться, бороться и бороться. Это мой дом», — приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X.

55-летний Хосеп Гвардиола за 10 лет работы в «Манчестер Сити» завоевал с клубом 20 трофеев, в числе которых шесть побед в чемпионате Англии (сезон-2017/2018, сезон-2018/2019, сезон-2020/2021, сезон-2021/2022, сезон-2022/2023, сезон-2023/2024), победа в Лиге чемпионов (сезон-2022/2023) и другие.

Материалы по теме
Как Гвардиола прощался с «Сити» — в 25 фотографиях. «Этихад» и сам Пеп — в слезах!
Фото
Как Гвардиола прощался с «Сити» — в 25 фотографиях. «Этихад» и сам Пеп — в слезах!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android