«Атланта» с Миранчуком проиграла «Коламбусу» в матче МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Коламбус Крю» принимал «Атланту Юнайтед». Встреча прошла в Коламбусе и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Секу Тидиани Бангура и Диего Росси.

Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провёл все 90 минут.

Таким образом, «Коламбус» прервал четырёхматчевую серию без побед в РПЛ (четыре поражения и ничья). «Атланта», в свою очередь, продлила серию без побед до трёх игр (два поражения и ничья).

В следующем матче МЛС «Коламбус» встретится с «Нью-Йорк Сити», а «Атланта» проведёт матч с «Нэшвиллом». Игры пройдут 23 и 17 июня соответственно.