Бубнов – о разбитом кубке «Спартака»: это видео сейчас по всему миру разлетится

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на разбитый кубок «Спартака» за победу в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3, пен.). Ранее вингер «Спартака» Пабло Солари, позируя на камеру с трофеем, поднял его над головой, после чего от кубка отвалилась нижняя часть.

«Он не виноват. Он поднимает его вверх, как все и он разлетается. Слетела крышка. Там надо смотреть в замедленной съёмке, что произошло. Крышка ударила по днищу и оно слетело. Вот это видео сейчас по всему миру разлетится», — сказал Бубнов в эфире программы «Коммент.Шоу».

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).