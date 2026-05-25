Слёзы Гвардиолы во время прощания с «Ман Сити». За 10 лет в клубе у испанца 20 трофеев
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально попрощался с командой и болельщиками «горожан» после заключительного матча сезона-2025/2026 для коллектива из Манчестера в рамках 38-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).
Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Семеньо – 23' 1:1 Уоткинс – 47' 1:2 Уоткинс – 61'
Испанский специалист не смог сдержать слез, вспоминая свой 10-летний путь с командой.
55-летний Хосеп Гвардиола за 10 лет работы в «Манчестер Сити» завоевал с клубом 20 трофеев, в числе которых шесть побед в чемпионате Англии (сезон-2017/2018, сезон-2018/2019, сезон-2020/2021, сезон-2021/2022, сезон-2022/2023, сезон-2023/2024), победа в Лиге чемпионов (сезон-2022/2023) и другие.
