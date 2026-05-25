«Краснодар» обратился к болельщикам после поражения от «Спартака» в Суперфинале КР

«Краснодар» опубликовал пост после поражения команды в Суперфинале Кубка России со «Спартаком» (1:1, 3:4 пен.).

«Наша гордость. Вы — лучшие, быки! Спасибо за невероятную поддержку и любовь!» — написал «Краснодар» в телеграм-канале.

Это третий финал Кубка страны подряд, в котором южане потерпели поражение. В Кубке России сезона-2013/2014 краснодарцы уступили «Ростову» (0:0, 5:6 пен.), а в сезоне-2022/2023 «быки» проиграли ЦСКА (1:1, 5:6 пен.).

«Спартак» в пятый раз стал обладателем Кубка России. В предыдущий раз красно-белые завоёвывали трофей в сезоне-2021/2022, обыграв в финале московское «Динамо» (2:1).