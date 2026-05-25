Габриэл поднимал кубок на голову, Эзе просил тишины. Фото чемпионства «Арсенала»

24 мая на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне состоялся матч заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором «Кристал Пэлас» принимал «Арсенал». В качестве главного арбитра выступил Фараи Халлам. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали «канониры». На голы Габриэла Жезуса и Нони Мадуэке ответил нападающий хозяев Жан-Филипп Матета.

Ещё по итогам предыдущего тура «Арсенал» выиграл национальное первенство, и после матча команду Микеля Артеты ждала церемония награждения. «Арсенал» стал чемпионом Англии впервые за 22 года.

