Карпин отреагировал на победу «Спартака» в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, удивила ли его победа «Спартака» в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.)

— Удивил ли результат?

— Нет, не удивил, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Для «Краснодара» это поражение стало третьим подряд в финалах Кубка России. Ранее южане уступили «Ростову» в решающем матче сезона-2013/2014 (0:0, 5:6 по пенальти), а также проиграли ЦСКА в финале розыгрыша-2022/2023 (1:1, 5:6 по пенальти).

«Спартак», в свою очередь, завоевал Кубок России в пятый раз в истории. До этого красно-белые выигрывали турнир в сезоне-2021/2022, когда в финале победили московское «Динамо» со счётом 2:1.