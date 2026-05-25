В матче «Интер Майами» с участием Месси и Суареса было забито восемь голов за первый тайм
В эти минуты в американском Майами на поле «Ну Стэдиум» «Интер Майами» принимает «Филадельфию Юнион». Команды забили за первые 45 минут встречи восемь мячей. На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт 4:4.
США — Major League Soccer . МЛС
25 мая 2026, понедельник. 02:00 МСК
4 : 4
0:1 Iloski – 4' 0:2 Iloski – 10' 1:2 Бертераме – 13' 1:3 Дамиани – 20' 2:3 Суарес – 29' 3:3 Бертераме – 42' 4:3 Суарес – 44' 4:4 Iloski – 45+8'
Отметим, по ходу встречи «Интер Майами» отыгрался со счёта 1:3 и даже вырвался вперёд, но в компенсированное ко второму тайму время гостям удалось восстановить паритет. Известный форвард «цапель» Луис Суарес оформил дубль, а аргентинец Лионель Месси сделал две результативные передачи. Нападающий команды из Филадельфии Милан Илоски отметился хет-триком. Два его мяча были забиты с 11-метровой отметки.
«Интер Майами» на данный момент имеет победную серию в МЛС из трёх матчей. «Филадельфия» не знает побед уже семь игр кряду.
