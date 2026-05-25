В матче «Интер Майами» с участием Месси и Суареса было забито восемь голов за первый тайм

В эти минуты в американском Майами на поле «Ну Стэдиум» «Интер Майами» принимает «Филадельфию Юнион». Команды забили за первые 45 минут встречи восемь мячей. На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт 4:4.

Отметим, по ходу встречи «Интер Майами» отыгрался со счёта 1:3 и даже вырвался вперёд, но в компенсированное ко второму тайму время гостям удалось восстановить паритет. Известный форвард «цапель» Луис Суарес оформил дубль, а аргентинец Лионель Месси сделал две результативные передачи. Нападающий команды из Филадельфии Милан Илоски отметился хет-триком. Два его мяча были забиты с 11-метровой отметки.

«Интер Майами» на данный момент имеет победную серию в МЛС из трёх матчей. «Филадельфия» не знает побед уже семь игр кряду.