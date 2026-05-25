Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В матче Интер Майами с участием Месси и Суареса было забито восемь голов за первый тайм, цапли отыгрались с 1:3

В матче «Интер Майами» с участием Месси и Суареса было забито восемь голов за первый тайм
Комментарии

В эти минуты в американском Майами на поле «Ну Стэдиум» «Интер Майами» принимает «Филадельфию Юнион». Команды забили за первые 45 минут встречи восемь мячей. На момент написания новости завершился первый тайм. Счёт 4:4.

США — Major League Soccer . МЛС
25 мая 2026, понедельник. 02:00 МСК
Интер Майами
Майами
2-й тайм
4 : 4
Филадельфия Юнион
Филадельфия
0:1 Iloski – 4'     0:2 Iloski – 10'     1:2 Бертераме – 13'     1:3 Дамиани – 20'     2:3 Суарес – 29'     3:3 Бертераме – 42'     4:3 Суарес – 44'     4:4 Iloski – 45+8'    

Отметим, по ходу встречи «Интер Майами» отыгрался со счёта 1:3 и даже вырвался вперёд, но в компенсированное ко второму тайму время гостям удалось восстановить паритет. Известный форвард «цапель» Луис Суарес оформил дубль, а аргентинец Лионель Месси сделал две результативные передачи. Нападающий команды из Филадельфии Милан Илоски отметился хет-триком. Два его мяча были забиты с 11-метровой отметки.

«Интер Майами» на данный момент имеет победную серию в МЛС из трёх матчей. «Филадельфия» не знает побед уже семь игр кряду.

Материалы по теме
«Атланта» с Миранчуком проиграла «Коламбусу» в матче МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android