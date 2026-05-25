Губерниев тремя словами отреагировал на победу «Спартака» в Суперфинале Кубка России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Спартака» в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3, пен.)

«Спартак»! Кубок! Победа!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Спартак» завоевал Кубок России в пятый раз в истории. До этого красно-белые выигрывали турнир в сезоне-2021/2022, когда в финале победили московское «Динамо» со счётом 2:1.

Для «Краснодара» это поражение стало третьим подряд в финалах Кубка России. Ранее южане уступили «Ростову» в решающем матче сезона-2013/2014 (0:0, 5:6 по пенальти), а также проиграли ЦСКА в финале розыгрыша-2022/2023 (1:1, 5:6 по пенальти).