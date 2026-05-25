Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губерниев тремя словами отреагировал на победу «Спартака» в Суперфинале Кубка России

Губерниев тремя словами отреагировал на победу «Спартака» в Суперфинале Кубка России
Комментарии

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Спартака» в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3, пен.)

«Спартак»! Кубок! Победа!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Спартак» завоевал Кубок России в пятый раз в истории. До этого красно-белые выигрывали турнир в сезоне-2021/2022, когда в финале победили московское «Динамо» со счётом 2:1.

Для «Краснодара» это поражение стало третьим подряд в финалах Кубка России. Ранее южане уступили «Ростову» в решающем матче сезона-2013/2014 (0:0, 5:6 по пенальти), а также проиграли ЦСКА в финале розыгрыша-2022/2023 (1:1, 5:6 по пенальти).

Материалы по теме
«Спартак» вырвал Кубок у «Краснодара»! Помазун вышел и «прибил» Боселли с Ленини в серии!
«Спартак» вырвал Кубок у «Краснодара»! Помазун вышел и «прибил» Боселли с Ленини в серии!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android